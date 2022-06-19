Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС

Европейская комиссия 17 июня вынесла постановление по заявке Украины о получении статуса кандидата в Евросоюз. В нем перечислены условия, неисполнение которых может повлечь отзыв у страны статуса.

«Комиссия будет следить за прогрессом Украины в выполнении этих требований и отчитываться о них вместе с тщательной оценкой страны к концу 2022 года.<…> В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», — заключили члены Еврокомиссии.

Украине надлежит провести блок реформ. Речь идет о продолжении судебных преобразований и реформе Конституционного суда. Также страна обязана ввести антикоррупционные законы, препятствующие олигархии, отмыванию денег. Кроме того, Украина должна изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с правилами Евросоюза.

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Однако кроме моральной поддержки, это не дает украинской стороне ровным счетом ничего — страна может ждать вступления десятилетиями.