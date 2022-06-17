Путь в Евросоюз займет у Украины десятилетия. Но в успехе есть сомнения

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Правда, кроме моральной поддержки, это не дает украинской стороне ровным счетом ничего. Страна может ждать вступления в ЕС не просто годами, а десятилетиями. И это в случае с такими государствами, как Турция или Черногория. Украина же с ее территориальными разногласиями и экономическими проблемами попросту не готова быть членом ЕС. Также Евросоюз рассматривает заявки Молдавии и Грузии.

Статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. На этот шаг в Европе пошли «при условии, что Киев в будущем выполнит обязательства в сфере законодательства, судебной системы и борьбы с коррупцией».

«Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Правда, не существует ускоренного пути непосредственно вступления в ЕС. Этот процесс может длиться годами. Окончательное решение о предоставлении этого статуса Украине должны одобрить все 27 государств — членов ЕС.

Статус кандидата не гарантирует, что государство станет членом Союза. Процесс принятия страны в ЕС довольно непростой и небыстрый. Он может продлиться более 10 лет, пояснили в Bloomberg ранее. Лучше всех об этом знает Турция. Она стала кандидатом еще в 1999 году и до сих далека от вступления в организацию. И это не единичный случай. Северную Македонию объявили кандидатом в 2005 году, Черногорию — в 2008-м, Сербию и Албанию — в 2009-м. Ни одна из этих стран все еще не вступила в Евросоюз.

Источник фото: РИА «Новости»

Украине же предстоит большой путь непростых и даже болезненных реформ. Таким образом, если основываться на опыте других стран и системе принятия государств в ЕС, вернуться к разговору о полноценной евроинтеграции Украины можно будет через 15–20 лет. Ранее о таком сроке сообщил министр — делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

«Нужно быть честными. <…> Говорить, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два, было бы ложью. Это неправда. Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет. <…> Я не хочу, чтобы мы продавали украинцам иллюзии и ложь. Если говорить украинцам: „Добро пожаловать в ЕС, но вы не прочитали в контракте внизу страницы мелким шрифтом, видите ли, это будет через 15 лет“, — я думаю, что мы приготовим назавтра разочарования для целого поколения украинского народа», — сказал Клеман Бон.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Юрий Светов.

Сколько лет Украина будет вступать в этот Евросоюз, одному Богу известно Юрий Светов.

Проблемы вступления Украины в ЕС

В случае с Украиной сложности начинаются уже на этапе главного условия — единогласного одобрения принятия нового члена всеми членами Евросоюза. Полдюжины стран, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, скептически относятся к этой идее.

Источник фото: РИА «Новости»

Украина не проходит в ЕС ни по одному критерию. Есть критерии и экономики, и социального обеспечения, и торговых отношений с Европой, страна должна быть интегрирована в эту экономику. Есть ограничения по устойчивости национальной валюты, есть ограничения по контролю над границами. Об этом «360» рассказал политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«А Крым в таком случае входит в ЕС или нет? А ЛДНР входит или нет? На самом деле, есть критерии, по которым Украина в данном случае точно не проходит. Когда принимали в ЕС Латвию, от нее четко требовали договор о границах с Россией хотя бы потому, что границы менялись после войны. Пока все это не решили, ждали. Здесь же никто об этом даже не вспоминает», — пояснил Брутер.

Политолог Юрий Светов отметил, что так ЕС отвергает все принципы, на которых он создавался. Во главе угла, таким образом, становится лишь политика.

«Это решение носит чисто политический характер. Страны из этой тройки — Украина, Молдавия, Грузия — не готовы к вступлению в ЕС. Говорят, Грузия наиболее близка, но и то не удовлетворяет [требованиям]. Но им дадут статус. Непонятно, что будет с Западными Балканами, которые тоже стоят в этой очереди», — пояснил политолог.

В случае с Грузией со статусом кандидата пока решили повременить. Тем временем Брутер еще раз подчеркнул, что никто Украину не принимает в ЕС. Пока дают только статус кандидата, причем неполный. Например, Турция имеет статус кандидата. В случае с Украиной же такого не будет.

«Здесь будет статус кандидата с некоторыми изъятиями. <…> Молдавия также. Получат кандидатский статус, когда выполнят условия. Это основной вариант. Будут, конечно, пытаться продавить несогласных, но думаю, что не продавят. <…> Грузия, скорее всего, будет ожидать статус кандидата, когда ЕС решит, что грузинские власти достаточно антироссийские. В этом пока есть большие сомнения», — отметил Брутер.

Украина поспешила подать заявку на вступление в ЕС

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля — сразу после начала специальной военной операции. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев в апреле передала главе Украины опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Зеленскому этот статус нужен, чтобы размахивать и говорить: „Смотрите, мы идем в Европу!“ Так в 2014 году Порошенко размахивал и говорил: „Посмотрите, мы уже получили безвиз, мы уже почти все, одной ногой в Европе!“ Вот эта одна нога стоит все там же Юрий Светов.

Все это было сделано в кратчайшие сроки. Скорость беспрецедентная для таких процедур. Например, Босния и Герцеговина заполняла опросник больше года. Более того, заявку этого государства отправляли на доработку несколько раз.

Окончательное решение по Украине должно быть одобрено всеми 27 странами — членами Евросоюза на саммите в Брюсселе 23–24 июня.