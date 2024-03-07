07 марта 2024, 05:03
Развитие «оборонки» ЕС займет десятилетия из-за прошлых ошибок
Глава Dassault Aviation Трапье: развитие «оборонки» ЕС займет десятилетия
Развитие оборонной индустрии Евросоюза займет десятилетия. Причина этому — годы урезания бюджета, считает генеральный директор французской аэрокосмической компании Dassault Aviation Эрик Трапье. Об этом он заявил на пресс-конференции, его процитировало РИА «Новости».
«Европа внезапно поверила, что работать над собственной обороной — это хорошо. Я рад, что это поняли. Но от понимания до создания европейской оборонной промышленности пройдет много лет, а может десятилетий», — заявил Трапье.
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У стран ЕС есть тенденция закупать американские военные технологии. Продукция Dassault Aviation в основном продается вне Евросоюза. Товарооборот французской компании в 2023 году сократился на 31%.
Союзники Украины вынуждены собирать деньги вне ЕС для покупки снарядов для ВСУ. Они собрали почти всю сумму для приобретения 800 тысяч боеприпасов.
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