Мир 18 декабря 2023, 14:44 Еврокомиссия начала расследование против соцсети X Еврокомиссар Бретон объявил о старте расследования против соцсети X Unsplash

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Ослабление модерации в соцсети X (бывший Twitter) после покупки платформы американским предпринимателем Илоном Маском привело к спорам владельца со странами Евросоюза из-за вступления в силу закона о цифровых услугах. Предварительную точку в конфликте поставило решение Еврокомиссии о начале расследования в отношении X по обвинению в ряде нарушений. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он подчеркнул, что в понедельник, 18 декабря, стартовало официальное расследование Еврокомиссии по ряду выявленных нарушений в социальной сети X.

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В опубликованном Бретоном документе говорится, что администрация платформы нарушила свои обязательства по удалению нелегального контента и дезинформации, обязательства по сохранению прозрачности, а также создание интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение.

Это первый случай расследования, который проведут в рамках принятого в Евросоюзе закона о цифровых услугах, модерирующего в том числе контент мессенджеров и социальных сетей. В качестве первого наказания предусмотрен штраф в размере части годовой прибыли платформы, а в случае неустранения нарушений — полная блокировка платформы в странах Евросоюза.

Предприниматель Илон Маск после покупки социальной сети X уволил более половины сотрудников платформы, включая команды, занимавшиеся модерацией публикаций. Свое решение он объяснил тем, что намерен использовать для этих целей искусственный интеллект и добровольцев.

Все закончилось серией скандалов, когда в социальную сеть вернулись ранее заблокированные за неоднозначные высказывания пользователи. Одним из косвенных участников стал и сам новый владелец платформы. Маск поддержал автора сообщения, обвинившего еврейские диаспоры в продвижении ненависти к белому населению.