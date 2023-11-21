Знаменитости 21 ноября 2023, 06:52 Илона Маска пообещали не отменять в США из-за антисемитских постов Координатор Белого дома Кирби: США не откажутся от технологий SpaceX из-за Маска Unsplash

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Правительство США не согласилось с позицией бизнесмена Илона Маска в отношении евреев, но не прекратило сотрудничать с его компанией SpaceX. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Мне неизвестно о каких-либо усилиях, направленных на то, чтобы снять нашу озабоченность его риторикой. <…> Но это не означает, что мы соглашаемся с антисемитской риторикой, которую он распространяет, или в какой-либо форме потворствуем ей», — сказал он.

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Партнерство между частным сектором и государством, по словам Джона Кирби, принесло реальную пользу. Он заявил, что глупо отказываться от предложенных бизнесом инноваций. Представителю Белого дома неизвестно о переговорах по поводу прекращения сотрудничества с SpaceX из-за антисемитских взглядов ее владельца в соцсетях.

Скандал спровоцировал пост одного из пользователей X (бывшего Twitter). Он обвинил еврейские сообщества в продвижении ненависти к белым людям — такой же, какую они требовали прекратить в отношении себя. Илон Маск согласился с этим утверждением.

Незадолго до этого бизнесмен решил открыть международным гуманитарным организациям доступ к спутниковой связи Starlink в секторе Газа. Министерство связи Израиля выступило против такого решения.