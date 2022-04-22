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    22 апреля 2022, 21:01

    Еврокомиссия допустила возможность оплаты российского газа в рублях при определенных условиях —Reuters

    Reuters: Еврокомиссия допустила возможность оплаты российского газа в рублях

    Полина Созыкина

    Компании Евросоюза смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая введенные против РФ санкции. Письмо с разъяснения Еврокомиссия направила странам ЕС, об этом сообщило агентство Reuters.

    Еврокомиссия допустила возможность оплаты российского газа в рублях при определенных условиях —Reuters

    В документе указано, что оплата газа в рублях при участии Центробанка — это нарушение санкций ЕС. Однако Еврокомиссия отметила, что возможно вносить плату в долларах или евро в российский банк и конвертировать валюту в рубли.

    Для этого компаниям ЕС необходимо открыть счета в иностранной валюте в российском банке, куда будут вноситься средства в долларах или евро, которые потом будут переведены в рубли для осуществления оплаты. Эта схема исключает возможность блокирования Западом оплату за газ из России.

    Еврокомиссия уточнила, что таким образом компании смогут платить за российский газ, не нарушая санкций против РФ. Отказ от российских энергоресурсов поддержали не все страны Евросоюза. Отдельные страны заявили, что будут сокращать закупку энергоносителей у России.