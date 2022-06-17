Еврокомиссия в пятницу планирует рекомендовать предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз, в качестве символического шага перед длительной процедурой интеграции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

При этом Еврокомиссия выдвинет ряд требований в области правосудия и борьбы с коррупцией, которые кандидаты должны будут выполнить для вступления в ЕС.

Также ЕК рекомендует дать статус кандидата Грузии, однако страна должна будет выполнить определенные условия.

Окончательное решение должно быть одобрено всеми 27 странами — членами Евросоюза на саммите в Брюсселе 23–24 июня.

Президент Франции предупредил, что Украина не станет членом Евросоюза «завтра», даже если получит статус кандидата. Макрон отметил, что процесс займет «некоторое время».