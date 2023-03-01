Мир 01 марта 2023, 19:28 Посол Германии объяснил молчание по ситуации со взрывами на «Северных потоках» Посол фон Гайр: Германия, Дания и Швеция не закончили расследование по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Германия, Дания и Швеция еще не завершили расследование по взрывам на «Северных потоках». Поэтому власти не дали никакой информации, сообщил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в беседе с РБК.

Он назвал диверсии на трубопроводах неприемлемыми. Ситуация угрожает международной безопасности и вызывает у властей Германии глубокую озабоченность, подчеркнул дипломат.

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Фон Гайр напомнил, что специальные органы Дании, ФРГ и Швеции уже приступили к расследованию диверсий. Они хотят внести «полную ясность в то, что произошло и почему».

«Эти расследования еще не завершены», — заверил посол.

Он добавил, что расследование российской стороны тоже не окончено. Посол не видел отчета о конкретном результате, поэтому сделал такой вывод.

В МИД России уже сообщили, что в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Нью-Дели страна представит объективную картину по ситуации с «Северными потоками».

Профессор экономики из Соединенных Штатов Джеффри Сакс заявил, что расследование обозревателя Сеймура Херша о подрыве российских газопроводов является достоверным. Никаких доказательств, что данные журналиста неверны, никто не привел, подчеркнул он.