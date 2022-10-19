Евродепутат выразила обеспокоенность по поводу безопасности подводных кабелей у «Северных потоков» | 360°

Мир 19 октября 2022, 07:40 Евродепутат выразила обеспокоенность по поводу безопасности подводных кабелей у «Северных потоков» Евродепутат Каили: коммуникационные кабели под Атлантическим океаном не в безопасности РИА «Новости»

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Безопасность коммуникационных кабелей под Атлантическим океаном вызвала опасения в Европарламенте после аварий на трубопроводах «Северный поток— 1» и «Северный поток — 2». С обращением по этому вопросу к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю выступила член ЕП от Греции Эва Каили, сообщили в RT.

Она напомнила, что эти 16 коммуникационных кабелей на дне Атлантического океана соединяют США с несколькими странами Евросоюза и имеют «критическую важность для экономики и общества Европы». И их целостность вызывает вопросы после ЧП.

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«Эти кабели обеспечивают передачу огромных объемов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на 10 триллионов долларов в день», — отметила евродепутат.

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Каили попросила Борреля пояснить, принимала ли Еврокомиссия какие-либо меры по защите передачи данных и есть ли сотрудничество по этому вопросу с НАТО.

Ранее следователи из Германии назвали диверсий взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При этом они придерживаются версии о причастности России к аварии.