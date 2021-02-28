Евродепутат призвал наказать Россию за «шпионаж» в Болгарии

Евродепутат Ангел Джамбазки предложил обсудить расширение санкций против России за предполагаемую шпионскую деятельность в Болгарии. Об этом со ссылкой на обращение парламентария к Еврокомиссии сообщил RT.

Джамбазки поинтересовался, не рассматривает ли ЕК возможность расширения санкционных списков в свете высылки российских дипломатов из Болгарии, заподозренных в шпионаже. Евродепутат напомнил, что в 2020 году болгарский МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников дипмиссии РФ в Софии в связи с тем, что они якобы занимались сбором конфиденциальной информации о вооруженных силах республики.

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов в сентябре прошлого года. Сотрудников посольства РФ обвинили в «шпионаже», но не представили при этом никаких доказательств. Российский МИД назвал этот шаг попыткой нанести ущерб двусторонним отношениям. В октябре Москва в качестве ответной меры зеркально выслала двух болгарских дипломатов.

Жители Болгарии ранее в феврале обвинили власти Евросоюза в ксенофобии из-за отказа применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».