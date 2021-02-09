Болгары упрекнули власти ЕС в ксенофобии из-за отказа от вакцины «Спутник V»

Жители Болгарии осудили решение властей Евросоюза, отказавшихся от применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Пользователи выразили свое негодование в комментариях к статье на портале Dir.bg.

Статья болгарского СМИ посвящена публикации агентства Bloomberg, которое назвало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» крупнейшим научным успехом со времен Советского Союза. В публикации отмечалось, что после статьи в издании The Lancet о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины, показавшей эффективность 91,6%, многие страны мира проявили повышенный интерес к «Спутнику V» и стали выстраиваться в очередь за поставками вакцины.

Читатели в Болгарии после этого возмутились отказом руководства ЕС от закупок препарата.

«Евросоюз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины», — констатировал один из пользователей.

«Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью — какая разница, чья это вакцина», — заявил другой.

Один из пользователей отметил, что американские журналисты, вероятно, плохо следят за российской наукой, если вакцина от коронавируса для них крупнейшее достижение. Другой читатель признался, что испытывает к векторной российской вакцине больше доверия, чем к препаратам Pfizer и Moderna, сообщило РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия стала мировым лидером производства вакцин от коронавируса. Глава государства подчеркнул, что ни у одной страны мира нет трех вакцин.