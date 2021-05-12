Премьер Израиля объявил чрезвычайное положение в Лоде

Столкновения между арабским и еврейским населением начались в Лоде. После потери контроля над городом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение.

После начала очередных беспорядков мэр города Лод Яир Ревиво заявил о полной потере контроля над городом. По его словам, на улицы вышли тысячи жителей, которые стали драться насмерть.

«Улицы стали свидетелями гражданской войны между арабами и евреями», — сказал Ревиво.

Глава Лода призвал премьер-министра страны ввести армию, так как правоохранители не могут справиться с участниками стычек. В итоге Нетаньяху объявил чрезвычайное положение, сообщило издание The Times of Israel.

На окраине Лода находится крупный аэропорт имени Бен-Гуриона. Ранее в аэропорту провели эвакуацию из-за ракетных обстрелов из сектора Газа. Сначала все полеты приостановили, но сейчас самолеты снова выполняют рейсы.

Конфликт в секторе Газа обострился несколько дней назад. Из-за удара израильского беспилотника погибли 20 человек. В ответ палестинцы выпустили ракеты по территории Израиля. Журналисты сообщили о смерти одной женщины и нескольких десятках пострадавших.