Мир 21 ноября 2022, 01:50 Евреи обвинили организаторов ЧМ-2022 в Катаре в нарушении обещаний Jerusalem Post: организаторы ЧМ-2022 в Катаре не обеспечили верующих евреев кошерной едой РИА «Новости»

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Организаторы ЧМ-2022 по футболу в Катаре обещали обеспечить иностранных болельщиков кошерной пищей и возможностью совершать молитвы. Однако они нарушили свое слово, заявили представители еврейских организаций. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По словам представителей еврейских организаций, власти Катара пообещали организовать места для отправления культа, но потом запретили совершать молитвы, так как «не могут обеспечить их безопасность». Также организаторы нарушили обещание насчет кошерной еды.

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«Им (евреям — прим. ред.) обещали, что они смогут готовить кошерную пищу, включая кошерное мясо, но на данный момент разрешено продавать только холодные бутерброды с рогаликами», — говорится в материале.

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По данным газеты, некоторые богатые американские евреи отказались от поездки в Катар из-за невозможности соблюдать религиозные ритуалы и есть кошерную пищу.

Болельщики в Катаре выразили недовольство запретом алкоголя, фанаты скандировали «Мы хотим пива!» на матче между сборными Катара и Эквадора. FIFA разрешила употреблять спиртные напитки только в фан-зонах.