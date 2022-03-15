Эвакуацию жителей Мариуполя по гуманитарным коридорам сняли на видео
«Звезда» показала эвакуацию жителей Мариуполя по гуманитарным коридорам
Сразу несколько гуманитарных коридоров открыли для эвакуации жителей Мариуполя. Для вывоза людей организовали автобусы, а весь процесс засняли на видео.
Кадры с эвакуацией мирных жителей из Мариуполя показал корреспондент «Звезды». Он снял на видео людей, идущих с чемоданами из города. По словам журналиста, жители доходят до заправочной станции, где их ждут автобусы. Часть людей вывозят в безопасные места в Донецкой народной республике, а остальных забирают в Россию.
«Видно, как горит город. Разрывы. Работает артиллерия. Люди пытаются покинуть город любым способом», — отметил корреспондент Олег Лавров.
Он добавил, что автобусы выезжают по конвоем военной полиции.
Российские военные организовали несколько гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя утром 15 марта. В город завезли уже более 450 тонн гуманитарной помощи в виде лекарств и продуктов.
Как подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, проделанная работа стала 12-й попыткой российских военных организовать гуманитарные коридоры.