Эвакуацию жителей Мариуполя по гуманитарным коридорам сняли на видео

Сразу несколько гуманитарных коридоров открыли для эвакуации жителей Мариуполя. Для вывоза людей организовали автобусы, а весь процесс засняли на видео.

Кадры с эвакуацией мирных жителей из Мариуполя показал корреспондент «Звезды». Он снял на видео людей, идущих с чемоданами из города. По словам журналиста, жители доходят до заправочной станции, где их ждут автобусы. Часть людей вывозят в безопасные места в Донецкой народной республике, а остальных забирают в Россию.

«Видно, как горит город. Разрывы. Работает артиллерия. Люди пытаются покинуть город любым способом», — отметил корреспондент Олег Лавров.

Он добавил, что автобусы выезжают по конвоем военной полиции.

Российские военные организовали несколько гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя утром 15 марта. В город завезли уже более 450 тонн гуманитарной помощи в виде лекарств и продуктов.

Как подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, проделанная работа стала 12-й попыткой российских военных организовать гуманитарные коридоры.