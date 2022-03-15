Минобороны России призвало жителей Мариуполя эвакуироваться любыми гуманитарными коридорами

Россия организовала масштабную гуманитарную операцию для помощи жителям Мариуполя. В город завезли уже более 450 тонн гуманитарной помощи в виде лекарств и продуктов. С 10:00 вторника военные организовали сразу несколько гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением на брифинге выступил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник.

Он напомнил, что это 12-я попытка российских военных организовать выход жителей из блокированного города.

«Россия уже в двенадцатый раз предоставила гуманитарные коридоры в киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях в Россию и по одному коридору через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины», — заявил Мизинцев.

Генерал подчеркнул, что из 10 предложенных путей эвакуации людей Киев согласился только на три. Предложения об эвакуации людей российская сторона направляет ежедневно, а военные продолжают соблюдать «режим тишины». При этом ВСУ использует это время, чтобы переместить военную технику и пополнить боеприпасы.

«Желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России игнорируются, а все попытки это сделать блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями ВСУ», — подчеркнул Мизинцев.

По его словам, власти Киева заставляют людей оставаться в своих домах и допускают эвакуацию только в западные районы Украины или соседние страны Европы. Информация о возможностях мирного населения уехать в Россию скрывается. При этом только за минувшие сутки о желании эвакуироваться в Россию заявили 11,5 тысячи украинцев. А всего таких людей более 2,5 миллиона.

«Исключительно в гуманных целях, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться любыми удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории», — подчеркнул Мизинцев.

Украинские военные и боевики-националисты уже не первый день блокируют гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. Горожане уезжают окольными тропами на своих машинах или обращаются за помощью к российским военным.