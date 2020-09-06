Эвакуацию объявили из-за мощного лесного пожара в Калифорнии

В Калифорнии объявили эвакуацию из-за масштабного лесного пожара. Об этом говорится в Twitter-аккаунте национального леса Кливленда.

Лесной массив полыхает вблизи населенного пункта Алпайн в округе Сан-Диего. Площадь пожара уже превысила 120 гектаров (га), пишет «Газета.ru».

«Опасная скорость распространения, существует угроза населению в районе Карвеакра, объявлена эвакуация», — говорится в публикации.

На месте происшествия работают спасательные службы. Никаких данных о пострадавших и погибших пока не приводится.

В Twitter пользователи также пишут об огне в округе Сан-Бернардино (Южная Калифорния, США).

Лесные пожары происходят в Калифорнии регулярно, однако за годы их масштаб заметно увеличился. Летом 2020-го высокая температура и пересушенный воздух спровоцировали сухие грозы, за несколько недель было зафиксировано более 12 тысяч ударов молний. Они привели к 650 пожарам по всему штату.

Губернатор штата тогда связал природное бедствие с глобальным потеплением. Очевидцы публиковали кадры с места возгораний, спасатели — отчеты о тушении.