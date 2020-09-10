«Эту борьбу не остановить»: Зеленский порассуждал о Белоруссии, России и демократии

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии. Украинский президент уверен, что белорусы хотят настоящей демократии.

Украинский лидер в интервью изданию The Jerusalem Post поделился своим видением ситуации в соседнем государстве. Он считает, что белорусскому народу определенно нужна демократия, но не такая как в России.

«Россия всегда была очень влиятельная в Белоруссии. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Белоруссии. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской «демократии», — заявил Владимир Зеленский.

При этом президент добавил, что не поддерживает вмешательство в дела Белоруссии ни с чьей стороны. По его мнению, люди сами должны выбрать, в каком направлении им двигаться.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа сразу после оглашения результатов выборов. Несогласные выходили на улицу, сталкивались с силовиками, выкрикивали лозунги. В последние недели акции стали проходить в мирном формате.

Ранее Александр Лукашенко призвал прокуроров помочь ему спасти страну. При этом он добавил, что Белоруссию отдаст только законным способом.