«Власть возьмут другие, но по закону». Лукашенко попросил прокуроров помочь ему спасти Белоруссию
Лукашенко обозначил свою позицию во время представления нового генерального прокурора Андрея Шведа. Слова президента привело агентство БелТА.
«Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. <…> Рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы», — сказал белорусский лидер.
Спасти государство «в нарушение закона», подчеркнул Лукашенко, он никого не призывает. Зато предлагает «стать рядом» тем, кто этого действительно хочет.
«Сделаю я это с вами или без вас — вам решать. <…> Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну — вставайте. Не хотите — не предавайте», — обратился к собравшимся президент Белоруссии.
Несогласных он попросил отойти в сторону и не мешать, а прокуратуру — более остро действовать и принять меры против организаторов Координационного совета оппозиции.