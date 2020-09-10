«Власть возьмут другие, но по закону». Лукашенко попросил прокуроров помочь ему спасти Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что отдаст власть в стране только по закону. Глава государства призвал сотрудников прокуратуры помочь ему в спасении Белоруссии.

Лукашенко обозначил свою позицию во время представления нового генерального прокурора Андрея Шведа. Слова президента привело агентство БелТА.

«Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. <…> Рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы», — сказал белорусский лидер.

Спасти государство «в нарушение закона», подчеркнул Лукашенко, он никого не призывает. Зато предлагает «стать рядом» тем, кто этого действительно хочет.

«Сделаю я это с вами или без вас — вам решать. <…> Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну — вставайте. Не хотите — не предавайте», — обратился к собравшимся президент Белоруссии.

Несогласных он попросил отойти в сторону и не мешать, а прокуратуру — более остро действовать и принять меры против организаторов Координационного совета оппозиции.