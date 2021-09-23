«Это заложено в нашей ДНК». Первый женский банк открылся в США

Первый банк для женщин открыли в Чикаго. Его основатели рассчитывают уменьшить гендерный разрыв в кредитовании, ведь женщинам-предпринимателям в США гораздо реже выдают кредиты на развитие бизнеса. Об этом сообщило издание Chicago Sun-Times.

Основатели First Women’s Bank утверждают, что это первая финансовая организация в США, возглавляемая и ориентированная на женщин. Он торжественно открылся в среду в районе Уэст-Таун.

Доступ к капиталу является фундаментальной проблемой для предприятий, принадлежащих женщинам, заявила одна из основательниц банка Мелисса Виден.

«Содействие гендерному равенству в этом банке — это не маркетинговая стратегия. Это заложено в нашей ДНК», — заявила на открытии гендиректор FWB Марианна Марковиц.

Голубую ленту на открытии банка торжественно перерезала градоначальница Лори Лайтфут. Она заявила, что женский банк громко и ясно заявит всему миру о том, что Чикаго — это место бизнеса и возможностей для всех.

Ранее в Афганистане женщинам запретили выходить на мужскую работу.