«Это только первая фаза»: политолог предсказал нарастание протестов в Ливане

Столицу Ливана Бейрут на четвертый день после разрушительного взрыва в порту охватила волна беспорядков. Жители вышли на улицу и потребовали отставки правительства и начала проведения реформ. Акция переросла в противостояние с полицией.

Ситуация в Ливане будет развиваться по драматичном и радикальному сценарию. Шансы властей договориться с участниками протеста минимальны. Об этом в беседе с «360» заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

«То, что происходит сейчас в Бейруте спровоцировано страшным взрывом в порту. С другой стороны, протест имеет глубинные корни и они связаны с тяжелой социально-экономической ситуацией в Ливане, которую усугубил коронавирус. Но в ее основе многие другие проблемы», — заявил эксперт.

Он пояснил, что Ливан потерял значительную часть товарооборота после того, как против соседней Сирии ввели санкции. Из-за этого множество граждан лишились работы, что также сказалось на настроениях граждан.

Владимир Шаповалов отметил, что сегодняшний протест имеет ярко-выраженную направленность против «Хезболлы». Но такие настроения подогревались рядом западных стран и СМИ.

По всей вероятности, это только первая фаза и вслед за уличными беспорядками, которые мы видим сейчас, последуют более серьезные и более драматичные события. В том числе и то, что этот протест приобрете политических выгодополучателей Владимир Шаповалов. Политолог.

По мнению политолога, запущенный сейчас протест может перерасти в серьезное противостояние, которых в Ливане в последние несколько десятилетий было не мало.

Участники протеста в Бейруте захватили сегодня несколько зданий министерств, где уничтожали документы. Участник акции обвинили правительство в том, что оно допустило разрушительный взрыв в порту, который практически уничтожил половину города, оставив без жилья более 300 тысяч человек.

К гражданам обратился премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Он заявил, что в сложившейся ситуации страну могут спасти только досрочные парламентские выборы. По его словам, правительство не цепляется за власть и готово уйти в отставку. При этом он отметил, что его не следует обвинять в экономических и политических неудачах страны.

Комментируя взрыв в порту Бейрута он заявил, что причиной стала коррупция. Нечистые на руку чиновники позволили на протяжении шести лет хранить на таможенном складе конфискованную селитру.