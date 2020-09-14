«Это Русская земля»: продавщица из Кривого Рога отчитала украинского блогера

Блогер Александр Колыма потребовал от продавщицы в Кривом Роге, чтобы она разговаривала с ним на украинском языке. Женщина заявила, что «это Русская земля», и обвинила «героев АТО» в убийствах.

«Это русская земля. А вы, бандеры наглые, настоящий разбой учинили. Вы просто настоящие убийцы», — заявила продавщица на видео, которое разошлось по Сети после публикации в соцсетях.

Она добавила, что ее родственники в Мариуполе своими глазами видели, что украинские националисты устроили «настоящий разбой». Женщина подчеркнула, что она за дружбу между Россией и Украиной, так как родилась в Советском Союзе, а ее оппонент — неизвестно где.

Сторонники блогера затравили женщину в Сети после этого инцидента. Ее предложили лишить украинского гражданства.

Ранее экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала всех русскоговорящих на Украине «паковать манатки» и уезжать в Россию.