Ирину Фарион взбесил русский язык на Украине. Ее раздражает все, что связано с Россией

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала всех русскоговорящих «паковать манатки» и уезжать в Россию. И это ее далеко не первое громкое высказывание.

Фарион назвала термин «русскоязычное население» бытовым штампом, а тех людей, кто себя к нему причисляет, нытиками и маргиналами. На заявление Фарион уже отреагировали в Крыму, посчитав ее слова фашизмом.

«Фарион всю свою политическую карьеру, исключая ее коммунистическое прошлое, навязывает украинцам свои фашистские идеи», — сказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Прошлые перлы

Если следить за новостями о Фарион, создается впечатление, будто человек ненавидит вообще все. В публикациях СМИ фамилия Фарион чаще всего фигурирует в одном предложении с такими словами: «раскритиковала», «взбунтовалась», «потребовала», «призвала» и так далее. И все в негативном ключе.

На днях она назвала президента Украины Владимира Зеленского «биологическим мусором», «шутом», «Иудой» и «слугой Путина» с «недоразвитым IQ». Это случилось после слов главы государства о Степане Бандере. Досталось и кандидату в мэры Киева от Зеленского Ирине Верещук. Фарион назвала ее «дурноватой шавкой» и «панельной дурой» — и тоже за слова о Бандере.

В конце июля Фарион сказала, что ее ждет четвертый суд. Там должны рассматривать дело об оскорблении русскоязычных.

«В конце концов, меня ждет четвертый суд, где меня обвиняют в оскорблении русскоязычных. Никто никогда не осудит нашего языка! Наша проблема в том, что наше общество не идентифицирует себя с украинцами. У нас в стране антинациональный коронавирус царит», — сказал Фарион.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Котенко

Причем многие жители Украины поддерживают Фарион. В назначенный день суда (который в итоге перенесли на 3 сентября) к зданию пришли, по данным местных СМИ, «сотни националистов». Они организовали митинг в поддержку Фарион, против которой подал иск житель Макеевки, покинувший ДНР в 2014 году.

В середине июля Фарион призвала украинцев бороться с русскоязычными «очень жесткими методами». По ее мнению, если этого не делать, то украинцы останутся «нацией-терпилой». Об этом экс-депутат сказала во время шоу «Говорит великий Львов».

«Если бы мы умели с ними бороться жесткими наступательными методами, мы бы не были нацией-терпилой и нацией, которая все время обиженно говорит, как же тяжко ей жить. Бороться надо!» — сказал Фарион.

В начале июля Фарион заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали евреи. Она назвала их «пейсатыми». Остается загадкой, с чего экс-депутат взяла, что именно представители этого народа заблокировали ее страницу.

Февраль тоже не обошелся без выхода Фарион. Экс-депутат в эфире канала «НТА» сказала, что Украинское государство состоится тогда, когда «русскоязычные будут снимать, как мы их месим». В понимании Фарион нужно быть «агрессивным украинцем», чтобы никто не смел открыть свой «московский рот».

В апреле 2019 года Фарион назвала русскоговорящих жителей Украины «оккупантами» и «рабами». Это была часть ее ответа на вопрос, как научить украинцев разговаривать на государственном языке. Фарион сказала, что для этого нужно запретить русскоязычным получать образование и работать.

В этом же месяце Фарион злорадно отозвалась о том, что в России горят леса. Для нее жуткие пожары в России — «месть дикарям московским».

Источник фото: РИА «Новости»

Декабрь тоже не обошелся без перлов от Фарион. Она высказалась о российской культуре, назвав ее рабской. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на эфир политического ток-шоу.

На год раньше Фарион заявила, что все русскоговорящие — «умственно отсталые».

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым… Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — сказала Фарион.

В арсенале экс-депутата еще много негативных высказываний как о России, так и даже об украинских военнослужащих. Фарион взбесило, что некоторые солдаты говорят на русском языке, а не на украинском. Еще Фарион хотела учить школьников жечь сепаратистов.