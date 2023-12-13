Мир 13 декабря 2023, 19:21 Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгромного поражения из-за нехватки боеприпасов MWM: элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за нехватки снарядов РИА «Новости»

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Элитной 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, дислоцированной в районе Авдеевки, грозит разгромное поражение из-за дефицита боеприпасов. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine.

Авторы статьи привели слова сержанта из элитной бригады, который рассказал, что его сослуживцам приходится принимать «невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью».

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«Летом у нас было в 10 раз больше боеприпасов и лучшего качества», — отметил украинский военнослужащий.

По его словам, теперь у 47-й механизированной бригады ВСУ есть снаряды со всего мира разного качества, и им выдают 15 боеприпасов на три дня. На прошлой неделе солдаты получили партию, полную неразорвавшихся в итоге снарядов, пожаловался сержант украинской армии.

В ВСУ похвалили качество американских патронов и раскритиковали европейские боеприпасы. Как отметили авторы MWM, особенно у украинцев печально известно низким качеством итальянское оборудование, уступающее унаследованному от СССР и произведенному в США.

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко отмечал в разговоре с «360», что для разворачивания контрнаступления у ВСУ не осталось ни оружия, ни живой силы. По его словам, из-за снарядного голода украинская армия вынуждена экономить боеприпасы.