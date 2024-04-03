Мир 03 апреля 2024, 05:15 «Это ошибка». ЦАХАЛ прокомментировал смерть семи сотрудников WCK из-за удара по Газе ЦАХАЛ: удар, при котором погибли семь сотрудников WCK, был серьезной ошибкой Unsplash

Читать 360tv в

Израильская армия (ЦАХАЛ) отчиталась перед начальником Генштаба о происшествии после авиаудара по сектору Газа, где погибли семь работников благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Слова главы Генерального штаба подполковника Герци Халеви привела газета «Известия».

«Удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться», — написал он.

Реклама

Ранее семь сотрудников WCK погибли из-за удара ЦАХАЛ по их конвою. В этот момент они покидали склад после того, как разгрузили партию в 100 тонн продовольствия.

Работники ехали на трех автомобилях, заранее согласовав свои передвижения с армией еврейского государства. Среди умерших есть граждане Польши, Великобритании, Австралии, Палестины и человек с двойным гражданством — США и Канады.

Как отметила генеральный директор WCK Эрин Гор, атака на гуманитарную организацию «непростительна». World Central Kitchen прекратила работать в регионе.