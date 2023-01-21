Мир 21 января 2023, 13:12 «Это новая Отечественная война». Медведев предрек победу России в конфликте с Украиной и Европой Медведев: противостояние России с Европой и Украиной — новая Отечественная война РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на Украине и в Европе можно назвать новой Отечественной войной, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Россия одержит победу в этом противостоянии.

Медведев обратил внимание на высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который ранее призвал Запад вооружать ВСУ, вспомнив о стойкости России в войнах с армиями Наполеона и Адольфа Гитлера.

Реклама

«Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию», — написал политик.

Реклама

По словам зампреда Совбеза, украинские власти и их вооруженные националистические формирования вместе с Западной Европой являются прямыми наследниками тех, кто воевал с Россией.

«И война, стало быть, с ними — новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812-м и 1945-м», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал на то, что у России есть достаточно оснований, чтобы считать нынешний режим на Украине неонацистским. Он указал на преступления против мирного населения, а также о практике создания заградотрядов в ВСУ, которые формируют из националистов.