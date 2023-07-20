Мир 20 июля 2023, 03:05 «Это неправда». Инсайдер ответил на слухи о расставании принца Гарри и Меган Маркл Page Six: Меган Маркл и принц Гарри опровергли слухи о расставании flickr

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Принц Гарри и Меган Маркл не подтвердили слухи о том, что якобы решили расстаться из-за финансовых проблем. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источник из их близкого окружения.

По словам инсайдера, все предположения о разрыве Меган Маркл и принца Гарри не соответствуют действительности.

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«Это неправда, это буквально выдумка», — сказал он.

Накануне таблоид RadarOnline сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские приняли решение разъехаться на разные континенты после того, как потеряли многомиллионный контракт со Spotify. Гарри и Меган якобы разошлись, чтобы отдохнуть друг от друга и спасти свой брак.

Также утверждалось, что герцог и герцогиня продали свой особняк в Монтесито на фоне «огромных финансовых трудностей и не могут финансировать свой роскошный образ жизни в Калифорнии».

Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл раскритиковала журналистов за публикацию переписки с королем Карлом III с обвинениями в адрес королевской семьи в расизме.