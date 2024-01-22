Мир 22 января 2024, 01:22 «Это не демократия». Кличко заявил об авторитаризме Зеленского Мэр Киева Кличко: вместо демократии Украина пришла к автократии РИА «Новости»

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Украина при президенте Владимире Зеленском движется не к демократичной модели управления, а, наоборот, к автократии и жесткой вертикали власти. Такое мнение озвучил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию The Globe and Mail.

Кличко обратил внимание на то, что все украинские каналы уже два года транслируют программу «Телемарафон объединенных новостей», в которой нет места несогласным и критике властей.

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Свободные журналисты, по словам градоначальника, подвергаются давлению. А руководителей городов и глав местных советов по всей стране заменили военными администраторами. Кличко выразил беспокойство, что все это сводит на нет борьбу украинцев за свободу и реформы в ходе оранжевых революций.

«Движение, то, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — заявил Кличко.

Мэр Киева также сказал, что некоторые послы западных стран на Украине разделяют его беспокойство.

Ранее замашки диктатора у президента Украины Владимира Зеленского нашла газета The Wall Street Journal. Издание прокомментировало книгу Саймона Шустера «Шоумен». В ней указывается, что борьбу с оппозиционными журналистами Зеленский начал еще до начала СВО. Так, он запретил вещание телеканалов, принадлежащих депутату Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука украинские власти сначала ввели санкции, потом завели уголовное дело и лишили гражданства.