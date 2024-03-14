Мир 14 марта 2024, 22:09 «Это хамство». Лавров осудил отказ европейских послов от встречи с ним Лавров: отказ европейских послов от встречи с властями России является хамством РИА «Новости»

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В России учтут отказ послов Евросоюза от встречи с представителями руководства страны. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы это учтем», — сказал он.

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Ранее министр пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента, однако со стороны иностранных дипломатов поступил отказ.

Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что европейских послы должны объяснить, чем они занимаются в России, если не хотят встречаться с Лавровым.

В начале февраля власти Молдавии обратились к российским властям с просьбой не открывать избирательные участки в Приднестровье.