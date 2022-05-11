Санкции, которые Запад вводит против России, оказывают негативное влияние на весь мир. Они причиняют ущерб жителям и других стран. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской газете El Diario.

«Это санкции, которые очень негативно воздействуют на весь мир. Мы не являемся частью этого», — подчеркнул он.

По словам Фернандеса, он хочет обсудить с властями европейских стран вопрос обеспокоенности Латинской Америки ситуацией вокруг Украины.

«На карту поставлены продовольственная и энергетическая безопасность в Латинской Америке, Центральной Америке, [странах] Карибского бассейна», — сказал политик.

Он пояснил, что хочет привлечь внимание Европы к этому. Президент Аргентины выразил уверенность, что все экономические санкции только больше вредят людям, а для стран периферии ущерб неизмеримо больше. «Это аморально», — заключил Фернандес.

Ранее эксперты неоднократно указывали на то, что санкции против России могут обернуться существенным сокращением экспорта зерна. В этом случае многим государствам будет угрожать голод. В частности, под угрозой Ближний Восток и Африка.

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев напомнил, что на Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна и этот объем не представляется возможным заменить.