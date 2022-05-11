«Это аморально». Президент Аргентины — о последствиях санкций против РФ для всего мира
Президент Аргентины Фернандес заявил, что санкции против России бьют по всему миру
Санкции, которые Запад вводит против России, оказывают негативное влияние на весь мир. Они причиняют ущерб жителям и других стран. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской газете El Diario.
«Это санкции, которые очень негативно воздействуют на весь мир. Мы не являемся частью этого», — подчеркнул он.
По словам Фернандеса, он хочет обсудить с властями европейских стран вопрос обеспокоенности Латинской Америки ситуацией вокруг Украины.
«На карту поставлены продовольственная и энергетическая безопасность в Латинской Америке, Центральной Америке, [странах] Карибского бассейна», — сказал политик.
Он пояснил, что хочет привлечь внимание Европы к этому. Президент Аргентины выразил уверенность, что все экономические санкции только больше вредят людям, а для стран периферии ущерб неизмеримо больше. «Это аморально», — заключил Фернандес.
Ранее эксперты неоднократно указывали на то, что санкции против России могут обернуться существенным сокращением экспорта зерна. В этом случае многим государствам будет угрожать голод. В частности, под угрозой Ближний Восток и Африка.
Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев напомнил, что на Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна и этот объем не представляется возможным заменить.