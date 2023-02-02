Мир 02 февраля 2023, 02:04 Эстонцы возвели памятник Зеленскому в образе статуи Свободы Памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы установили в Эстонии Twitter

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Эстонцы сделали памятник президенту Украины Владимиру Зеленскому из песка в образе статуи Свободы. Премьер-министр прибалтийской страны Кая Каллас сфотографировалась на фоне скульптуры и опубликовала снимок в Twitter.

«Поддержка Украины со стороны эстонцев непоколебима — признаки этого повсюду в Эстонии. Местные жители в Тырве создали „Парк свободы“, посвященный Украине», — написала она.

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В руке у Зеленского, которого изобразили в образе Статуи Свободы, нет факела, вместо него — сжатый кулак. А вот в левой руке у украинского лидера щит с выгравированным на нем трезубцем.

Ранее жители Украины предложили провести декоммунизацию статуи «Родина-Мать», которая стоит на Печерских холмах в Киеве. Она якобы перестала соответствовать «современным идеологическим и политическим требованиям украинского общества».

«Родину-мать» предложили переделать в статую Архистратига Михаила. При этом авторы инициативы добавили, что мужеподобную статую необязательно полностью демонтировать.