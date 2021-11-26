Украинцы предложили сменить пол скульптуре «Родина-Мать» в Киеве

Жители Украины выступили с идеей провести декоммунизацию статуи «Родина-Мать», которая находится на Печерских холмах в Киеве. Они предложили сменить монументу пол. Соответствующая петиция опубликована на сайте Киевсовета.

Автор петиции Александр заявил, что у статуи — советская эстетика. По его мнению, она не соответствует современным идеологическим и политическим требованиям украинского общества.

«Родину-мать» предложили переделать в статую Архистратига Михаила, он является небесным покровителем украинской столице. Автор инициативы, добавил, что необаятельно демонтировать мужеподобную статую, достаточно лишь поработать над ней.

«Родина-мать» в Киеве — это стальной монумент высотой 62 метра. Статую открыли в 1981 году на День Победы. Стальная скульптура подобных размеров появилась в СССР впервые. По мнению специалистов, монумент может простоять более 150 лет. Статуя должна выдержать землетрясение силой до девяти баллов.