Эстонский журналист призвал не учить детей русскому языку

Ведущий программы «Keskpäevatund» на радио Kuku Прийт Хыбемяги, обсуждая в эфире возможность перехода на эстоноязычное образование заявил, что эстонским детям не нужно учить русский язык, так как Россия является недружественной страной.

Он подчеркнул, что учивший годами русский язык выпускник основной школы не может на нем говорить. По мнению журналиста, детей не нужно заставлять его учить, так как в республике один государственный язык — эстонский.

«Также Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка. Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки», — приводит слова Хыбемяги издание Postimees.

Ведущий радиопрограммы подчеркнул, что детям не нужно читать в оригинале Тургенева и Гоголя, потому что есть хорошие переводы их произведений на эстонский.

«Для того, чтобы мы однажды смогли навести порядок, чтобы русскоязычные жители Эстонской Республики поняли, что здесь нужно говорить по-эстонски», — объяснил свою позицию Хыбемяги.

Эстонский премьер Юри Ратас назвал безответственным предложение оппозиции присоединить республику к России.