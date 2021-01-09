Власти Эстонии оценили предложение о присоединении к России

Оппозиционные депутаты Эстонии предложили вынести на референдум вопрос о целесообразности вхождения страны в состав России. Их инициативу осудил эстонский премьер Юри Ратас. Он назвал такое предложение безответственным.

«Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы. Будучи премьер-министром Эстонской Республики, я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос «Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?» — написал Ратас на своей странице в Facebook.

Он также призвал все политические силы осудить эту инициативу.

Вынести вопрос о присоединении Эстонии к России на референдум предложили депутаты оппозиционной Партии реформ. Так они пытались помешать проведению референдума, который может привести к включению в Конституцию страны положения, запрещающего однополые браки. Авторы инициативы пояснили, что таким образом хотели указать на абсурдность всего голосования, в котором, по их мнению, на каждый из вопросов следует ответить «нет». Позже оппозиционные депутаты отозвали свою инициативу.

В декабре парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о проведении референдума, на котором гражданам страны придется ответить на вопрос, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. Как считают депутаты правящей коалиции, это необходимо для защиты традиционных ценностей.

Тогда идею референдума поддержал 51 член парламента. Оппозиция пообещала внести тысячи поправок к законопроекту, чтобы приостановить работу парламента.