Эстонская полиция сорвала митинг против сноса советских памятников в Нарве

Эстонская полиция прервала митинг в поддержку советских памятников в Нарве. В полицейском департаменте республики заявили, что на участники мероприятия якобы принесли военную символику и нарушили требования по организации публичного собрания.

Руководитель Идаской префектуры полиции Урмас Эльми заявил, что в отношении организатора митинга и еще двух участников возбудили дела по статьям уголовного кодекса.

Против 52-летней женщины-организатора возбудили уголовное дело по статье, касающейся нарушения требований о проведении публичного собрания. В отношении лиц, носивших военную символику, возбудили дела о разжигании ненависти.

«Нашей целью было обеспечить общественный порядок на митинге и следить за тем, чтобы мероприятие прошло мирно и без беспорядков. Мы прервали митинг, потому что участвующие в нем люди демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать», — привел департамент слова своего руководителя.

Власти Эстонии демонтировали знаменитый памятник танку Т-34 в Нарве. Местное правительство вопреки протестам жителей решило перенести памятник в военный музей в Виймси.