В Эстонии демонтировали памятник танку Т-34. Это личная боль для миллионов

Власти Эстонии демонтировали знаменитый памятник танку Т-34 в Нарве. Его установили в 1970 году в том самом месте, где части Красной армии форсировали реку Нарову, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город. Теперь же эстонское правительство сочло танк символом советской оккупации. В ответ на подобный шаг мэр Нарвы Катри Райк отказалась участвовать в предстоящих выборах. А те, кто родился и вырос в Нарве, назвали происходящее сердечной болью.

Операция вокруг Т-34

Местное правительство вопреки протестам жителей решило перенести памятник Т-34 в военный музей в Виймси. Об этом 16 августа сообщила телерадиовещательная компания ERR. При этом во избежание беспорядков руководство страны развернуло вокруг этого события целую операцию. Перед демонтажем территорию вокруг памятника оцепила полиция, ввели комендантский час.

«Мы создаем периметр вокруг трех военных памятников Советского Союза на дороге Нарва — Нарва-Йыэсуу для их безопасного перемещения. Это означает, что запрещено находиться в этом районе, а автомобилям — передвигаться или парковаться», — заявил руководитель нарвского отделения полиции Индрека Пюви.

Власти даже временно перекрывали движение на российско-эстонской границе, в пункте перехода Нарва — Ивангород. Это было сделано для пресечения возможных протестов в связи с демонтажем советских памятников, в том числе танка Т-34 в Нарве.

Болезненная тема

Оппозиция планирует подать в суд на государство. А мэр Нарвы Катри Райк заявила ERR, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии.

«Я не буду баллотироваться <…> ни от одной, ни от другой партии. Сейчас я стараюсь работать только на благо Нарвы. Сейчас я не представляю, что сижу вместе, в одном зале с теми людьми, которые приняли такое решение (демонтировать памятник — прим. ред.)», — подчеркнула Райк.

Источник фото: РИА «Новости»

В Сети многие эстонцы также высказали недовольство решением властей. Так, пользователь Twitter Самакон напомнил, что этот Т-34 защищал предков жителей Эстонии от нацистов. Теперь же его назвали «символом агрессии».

«Убран танк Т-34. <…> Тот, который спас честь твоей бабушки от нацистов. Советские символы стали символами агрессии. Уберут почти 400 советских символов. <…> Нацисты НАТО!» — заявил он.

В интернете появились мемы на тему того, как правительство Эстонии не дало городу самому решать судьбу памятника.

В разговоре с «360» Анна К. рассказала, что ее отец защищал Прибалтику, в том числе Нарву. Во время войны получил тяжелое ранение. Женщина перебралась в Ивангород, но в Эстонии остались близкие.

Опомнитесь! Наши деды, отцы, братья отдали свои жизни, здоровье, чтобы вы, потомки могли жить под мирным небом. А вы последнее уважение к тем, кто вас защищал, сносите! Анна К.

Источник фото: РИА «Новости»

Другая собеседница «360», Эля, рассказала, что демонтаж памятника — очень болезненная для нее тема. И не только из-за событий Великой Отечественной войны. В 1975 году около этого Т-34 погиб младший брат Эли.

«Поэтому для меня это место свято не только по причине войны», — пояснила она.

Ирина, которая родилась в Нарве, подчеркнула, что происходящее в родном городе — «просто сердечная боль». Так же о демонтаже памятника высказалась и Анна. Она выросла в Нарве, но уехала оттуда после свадьбы.

«Очень жаль, что так с танком поступили. Я была школьницей, когда этот танк нашли», — отметила она.

Знаковое место

Танк Т-34 установили в том самом месте, где части Красной армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года. Тогда они прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город. Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года.

Источник фото: РИА «Новости»

О том, что власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР, стало известно 6 августа. Тремя днями ранее более 100 жителей Нарвы собрались возле памятника танку Т-34 для защиты его от сноса. Городские власти оповестили в соцсетях, что информация о демонтаже ложная, и призвали не обращать внимания на провокации.

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