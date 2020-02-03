    03 февраля 2020, 18:12

    Эстонская оппозиция призвала власти не ссориться с Москвой из-за территорий

    Артур Блянихов

    Эстонский оппозиционер Кай Каллас призвал Таллин не затевать ссору с Россией из-за территориальных претензий, передает РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

    По данным информагентства, ранее президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд назвала действующим Тартуский мирный договор, который был подписан Эстонией и СССР в 1920 году. Согласно документу, Эстонии отошли правобережье Нарвы и часть Псковской губернии. В 1944 году эти земли вновь вернулись в состав СССР.

    «Мне бы хотелось, чтобы некоторые наши политики в контексте столетия Тартуского мирного договора и внутриполитической гонки воздержались от заявлений, которые можно трактовать как территориальные претензии к России», — заметил Каллас.