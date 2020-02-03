Эстонская оппозиция призвала власти не ссориться с Москвой из-за территорий

По данным информагентства, ранее президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд назвала действующим Тартуский мирный договор, который был подписан Эстонией и СССР в 1920 году. Согласно документу, Эстонии отошли правобережье Нарвы и часть Псковской губернии. В 1944 году эти земли вновь вернулись в состав СССР.

«Мне бы хотелось, чтобы некоторые наши политики в контексте столетия Тартуского мирного договора и внутриполитической гонки воздержались от заявлений, которые можно трактовать как территориальные претензии к России», — заметил Каллас.