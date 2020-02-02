Эстония обвинила Россию в фальсификации истории. Не надоело?

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия фальсифицирует историю. В Эстонии считают, что Тартуский мирный договор от 1920 года до сих пор действует — а значит, Россия незаконно владеет эстонскими территориями. Опять кто-то обвиняет нашу страну в фальсификациях — уже даже как-то не оригинально.

«Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует. Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это», — заявил Рейнсалу во время торжеств, посвященных 100-летию подписания мирного договора. Соглашением признавалась независимость Эстонской Республики, уточнил телеканал ERR. Когда Эстонию в 1940 году присоединили к СССР, Тартуский (Юрьевский) договор утратил силу. Районы, в которых проживало русское население, вернулись в РСФСР, в Псковскую и Ленинградскую области. Вот на эти территории и претендует сейчас Эстония, обвиняя современную Россию в фальсификации истории. Тем самым Эстония игнорирует принцип нерушимости послевоенных границ.