Мир 09 июня 2023, 17:36 Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу МИД: Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну 58 россиянам, в число которых включили патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства республики.

«Министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел в действие „список Магнитского“», — уточнили в МИД.

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По данным ведомства, въезд в Эстонию запретили 58 россиянам. Среди них и патриарх Кирилл. Кроме того, не смогут пересечь эстонскую границу девять человек, которые участвовали в преследованиях правозащитника Владимира Кара-Мурзы*.

В Таллине заявили, что официальная позиция Эстонии заключается в том, что преследователи Кара-Мурзы* должны быть включены в глобальный режим санкций в области прав человека.

По словам Цахкны, тем, кто поддерживает действия России на Украине, в Эстонии не рады.

В конце мая Польша ввела новые санкции против граждан России и Белоруссии.

*Владимира Кара-Мурзу по решению Минюста России включили в список иностранных агентов.