Эстония заявила о вторжении российского самолета в ее границы

Посла РФ в Таллине Александра Петрова вызвали в МИД Эстонии, чтобы вручить ноту протеста в связи с российским самолетом, который якобы нарушил воздушные границы страны. Об этом со ссылкой на эстонский Генштаб сообщило ИА НСН.

В Таллине заявили, что 5 мая российский Ил-96 примерно минуту находился в воздушном пространстве Эстонии. Воздушное судно заметили около острова Вайндлоо. Эстонские военные заявили, что транспондер самолета работал, но пилоты не выходили на связь с диспетчерами. План полета при этом отсутствовал.

Это уже второй подобный случай в этом году. В феврале Таллин также обвинил Россию в нарушении воздушных границ при пролете самолета Ил-76МД в районе того же острова Вайндлоо. В Минобороны РФ тогда отвергли все обвинения и заявили, что полет проводился с соблюдением всех международных норм. Самолет осуществлял перелет на аэродром в Калининградскую область по согласованному маршруту.

Эстонцы в апреле разместили петицию для сбора подписей за выход страны из состава Евросоюза. Об этом сообщало РИА ФАН.