Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границ российским самолетом

Министерство обороны РФ опровергло информацию Главного штаба Сил самообороны Эстонии. Там заявили, якобы российский истребитель незаконно пересек воздушные границы. Оборонное ведомство РФ заявили, что полет велся с соблюдением всех норм.

В военном ведомстве отметили, что амолета Ил-76 осущестэродром в Калининградскую область. Сообщение Минобороны привел . Сообщение Минобороны впривел ТАСС.

«Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые ни в день совершения полета, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», — сказали в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве заявили, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами в использовании воздушного пространства, без нарушения границ других суверенных государств, что подтверждено с помощью средств объективного контроля.

Ранее пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны Эстонии заявил агентству BNS, что российский самолет Ил-76МД якобы вторгся в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо и провел там менее минуты. МИД Эстонии вызвал посла России в стране и передал ему соответствующую ноту.