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    04 февраля 2021, 17:30

    Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границ российским самолетом

    Гора Орлов

    Министерство обороны РФ опровергло информацию Главного штаба Сил самообороны Эстонии. Там заявили, якобы российский истребитель незаконно пересек воздушные границы. Оборонное ведомство РФ заявили, что полет велся с соблюдением всех норм.
    Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границ российским самолетом

    В военном ведомстве отметили, что амолета Ил-76 осущестэродром в Калининградскую область. Сообщение Минобороны привел . Сообщение Минобороны впривел ТАСС.

    «Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые ни в день совершения полета, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», — сказали в Минобороны.

    В российском оборонном ведомстве заявили, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами в использовании воздушного пространства, без нарушения границ других суверенных государств, что подтверждено с помощью средств объективного контроля.

    Ранее пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны Эстонии заявил агентству BNS, что российский самолет Ил-76МД якобы вторгся в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо и провел там менее минуты. МИД Эстонии вызвал посла России в стране и передал ему соответствующую ноту.