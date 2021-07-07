Эстония вышлет российского дипломата из страны

Эстонского консула Марта Лятте выслали из России после задержания. В качестве зеркального ответа Эстония попросила российского дипломата покинуть страну. Об этом сообщила глава отдела по связям с общественностью МИД республики Аари Леммик.

«В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются», — заявил Леммик телерадиовещательной корпорации ERR.

Он добавил, что власти России устроили провокацию, задержав эстонского дипломата. По словам главы отдела, консул выполнял свою обычную работу.

«Мы по-прежнему считаем, что обвинения России в адрес Марта Лятте безосновательны», — заключил Леммик.

Эстонского консула задержали в Петербурге 6 июля. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что дипломат занимался сбором разведданных. Как уточнили в ФСБ, эстонец пытался получить закрытую информацию от россиянина. В итоге Лятте объявили персоной нон грата и потребовали выехать из страны в течение 48 часов.