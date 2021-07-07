Эстонского консула объявили персоной нон грата после задержания в Петербурге

Задержанный в Санкт-Петербурге эстонский консул Март Лятте должен будет уехать из России в течение двух суток. Его объявили персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении сайта Министерства иностранных дел РФ.

«7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России У. Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте», — приводит сайт слова официального представителя МИД Марии Захаровой.

Она добавила, что Лятте в России теперь персона нон грата, поэтому ему необходимо покинуть страну в течение 48 часов. По словам Захаровой, власти Эстонии заняли циничную позицию по этому делу, называя обвинения против дипломата безосновательными. У российской стороны есть неопровержимые доказательства причастности Лятте к незаконной деятельности.

Накануне в ФСБ России сообщили о задержании Лятте в Северной столице. По данным силового ведомства, эстонский дипломат получил некие секретные сведения от россиянина.