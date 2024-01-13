Мир 13 января 2024, 18:13 «Нацелена на запугивание». Захарова назвала депортацию военного пенсионера из Латвии провокацией Захарова назвала выдворение россиянина Каткова из Латвии провокацией Unsplash

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Военного пенсионера Бориса Каткова выдворили из Латвии под надуманным предлогом, его депортация носит провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее процитировала пресс-служба ведомства.

«Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии», — подчеркнула Захарова.

Захарова напомнила, что в качестве причины выдворения 82-летнего Каткова латвийские власти указали «угрозу для национальной безопасности». При этом его депортация является нарушением условий соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей.

Дипломат заверила, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей, они получат всю необходимую помощь. Депортированному военному пенсионеру помогут переехать в Калининград.

Ранее власти Псковской области предоставили пенсионеру медицинскую помощь и временное размещение. Пожилой мужчина рассказал, что много лет проработал в Калининграде и хочет вернуться в этот город.