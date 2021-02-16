Эстония призвала Евросоюз разработать политику санкций против России

Парламент Эстонии призвал ЕС разработать эффективную санкционную политику, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Как сообщило РИА «Новости», парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. За него проголосовали 62 парламентария, против выступили три человека, не голосовали — 28, и один человек воздержался.

Россия, по данным парламента, якобы проводит агрессивную политику по отношению к соседним странам.

«Разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международные обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан», — сказано в документе.

На прошлой неделе председатель столичной фракции Эстонской консервативной народной партии Март Каллас заявил, что русскоязычные жители страны — это человеческий мусор. При этом русское население является крупнейшим нацменьшинством Эстонии. Не говоря уже о том, что на русском языке в стране говорят представители разных наций. Своими мыслями в отношении русскоговорящих людей Март Каллас поделился в комментариях под постом бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.