17 февраля 2024, 16:48
США и Эстония передадут Украине почти $500 тысяч конфискованных средств России
США направили Эстонии почти 500 тысяч долларов конфискованных российских активов
Минюст Эстонии и США подписали на полях Мюнхенской конференции безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи Украине 484,9 тысячи долларов, конфискованных по делу о контрабанде. Об этом сообщила пресс-служба эстонского ведомства.
Деньги планируют направить на восстановление сети ЛЭП Украины. В Минюсте Эстонии пояснили, что злоумышленники пытались продать в Россию шлифовальный станок, который якобы могли использовать в оборонных программах.
Реклама
Нарушителей выявили в США, но они были связаны с зарегистрированной в Эстонии компанией. Власти прибалтийской страны выдали Соединенным Штатам обвиняемого по делу. Им оказался гражданин Украины, который проживал на территории республики.
В Госдепартамента США заявили, что поддержат любые меры европейских властей, которые легализуют конфискацию доходов от замороженных российских активов.
США
Украина
Реклама
Реклама