Мир 17 февраля 2024, 16:48 США и Эстония передадут Украине почти $500 тысяч конфискованных средств России США направили Эстонии почти 500 тысяч долларов конфискованных российских активов CNP / AdMedia / Global Look Press

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Минюст Эстонии и США подписали на полях Мюнхенской конференции безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи Украине 484,9 тысячи долларов, конфискованных по делу о контрабанде. Об этом сообщила пресс-служба эстонского ведомства.

Деньги планируют направить на восстановление сети ЛЭП Украины. В Минюсте Эстонии пояснили, что злоумышленники пытались продать в Россию шлифовальный станок, который якобы могли использовать в оборонных программах.

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Нарушителей выявили в США, но они были связаны с зарегистрированной в Эстонии компанией. Власти прибалтийской страны выдали Соединенным Штатам обвиняемого по делу. Им оказался гражданин Украины, который проживал на территории республики.

В Госдепартамента США заявили, что поддержат любые меры европейских властей, которые легализуют конфискацию доходов от замороженных российских активов.