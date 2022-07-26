Песков назвал причины возможной отмены выдачи шенгенских виз для россиян

Предложение финских депутатов прекратить выдачу виз россиянам говорит, что у Запада практически не осталось мер воздействия на РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы с вами видим, что страны ЕС, страны Северной Америки буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер. Мы видим также, что у них иссякает арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить изменить позицию», — подчеркнул он.

Песков отметил, что Запад ошибается, если рассчитывает на смену курса со стороны России. Также пресс-секретарь президента РФ сказал, что в последнее время ЕС и США идут на все более изощренные и нелепые меры. По его словам, эти решения являются неразумными и с трудом поддаются объяснению.

Ранее Песков заявил, что отмена выдачи виз россиянам со стороны Финляндии повлечет за собой крайне негативную ответную реакцию. Это заявление пресс-атташе процитировал RT.