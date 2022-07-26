Песков назвал причины возможной отмены выдачи шенгенских виз для россиян
Песков заявил, что отмена виз для россиян говорит об истощении антироссийских санкций
Предложение финских депутатов прекратить выдачу виз россиянам говорит, что у Запада практически не осталось мер воздействия на РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. Его слова процитировал ТАСС.
«Мы с вами видим, что страны ЕС, страны Северной Америки буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер. Мы видим также, что у них иссякает арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить изменить позицию», — подчеркнул он.
Песков отметил, что Запад ошибается, если рассчитывает на смену курса со стороны России. Также пресс-секретарь президента РФ сказал, что в последнее время ЕС и США идут на все более изощренные и нелепые меры. По его словам, эти решения являются неразумными и с трудом поддаются объяснению.
Ранее Песков заявил, что отмена выдачи виз россиянам со стороны Финляндии повлечет за собой крайне негативную ответную реакцию. Это заявление пресс-атташе процитировал RT.