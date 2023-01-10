Мир 10 января 2023, 23:38 Эстония пообещала Украине «максимальную военную помощь» Президент Эстонии Карис обещал оказывать Украине военную помощь в максимальном объеме Pixabay

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Эстония продолжит оказывать Украине военную помощь, чтобы способствовать ее «победе», заявил президент страны Алар Карис в телефонной беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом эстонский лидер написал в соцсети.

«Мы, безусловно, продолжим оказывать военную помощь в максимально возможном объеме. Я подтвердил это президенту Украины Владимиру Зеленскому, который позвонил мне сегодня вечером», — отметил Карис.

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Также должна продолжаться поддержка Украины со стороны международного сообщества, отметил эстонский президент. Главы двух государств обсудили по телефону сложную обстановку в зоне боевых действий. Карис отметил, что для победы Украине необходимо укрепление военного потенциала, прежде всего за счет систем ПВО, артиллерии и бронетанковой техники. Это вооружение должно поступить на Украину в ближайшее время — Карис вызвался донести эту информацию до союзников и партнеров.

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В Пентагоне заявили, что на следующей неделе начнется обучение украинских военнослужащих применению комплексов ПВО Patriot. Около 100 солдат ВСУ пройдут подготовку на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома.