Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра обороны Турции о том, что турецкие военные примут участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что такая тема не обсуждалась.

«Нет, здесь свершившегося факта нет. Здесь можно предположить, что какие-то есть расхождения в понимании», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Песков сказал, что Россия знает только о российских миротворцах. Они находятся в зоне соприкосновения. Взаимодействие же с военными из Турции запланировано только во время работы мониторингового центра в Азербайджане.

Он подчеркнул, что тема турецких миротворцев вообще не обсуждалась. Представитель Кремля считает, что данный вопрос должны решать не Москва и Анкара — согласие на это должны дать Баку и Ереван.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что военные этой страны «займут место в совместной миротворческой миссии для наблюдения и контроля выполнения соглашения» в Нагорном Карабахе.

О вводе турецкого миротворческого контингента упоминал и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако в трехстороннем соглашении о прекращении огня об этом нет ни слова.