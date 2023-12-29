Эксклюзив 29 декабря 2023, 14:35 «Есть нюанс». Отправку замороженных активов России на Украину сочли невыгодной Европе Политолог Журавлев: отправка замороженных средств РФ Украине невыгодна Европе Anatolii Sirykukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

США теоретически могут направить на Украину замороженные активы России — законы это позволяют, рассказал «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Вопрос о том, поддержат ли такой шаг в Европе, он назвал сложным.

«Если активы заморожены на основании подозрения в том, что с их помощью осуществляется терроризм, а США считают нашу СВО „терроризмом“, то да, [они могут отправить замороженные средства в другую страну]. После 11 сентября соответствующие законы в западных странах были приняты», — констатировал политолог.

Реклама

Он отметил, что значительная часть Европы пока «идеологически поддерживает» США в антироссийской позиции.

«Но тут есть нюанс: европейские средства тоже находятся на территории Соединенных Штатов. Этот прецедент дал бы для них опасный эффект. США сейчас [хотят направить] наши средства на Украину, а потом могут взяться за них», — пояснил Журавлев.

Эксперт добавил, что решение Европейского совета может быть только единогласным — его не примут, если хотя бы одна страна будет против. Если же речь идет о решении Еврокомиссии, то его будет принимать единолично ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

Ранее СМИ писали о том, что США не смогут отправить на Украину замороженные российские активы без согласования с ЕС.