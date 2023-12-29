Мир 29 декабря 2023, 07:55 США не смогут передать Украине замороженные российские активы без одобрения ЕС WP: США не смогут передать Украине замороженные активы РФ без согласования с ЕС Marcel Kusch/dpa/globallookpress

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Администрация американского лидера Джо Байдена не сможет использовать замороженные российские активы для помощи Украине без согласования с европейскими странами, отметил журналист The Washington Post Джош Рогин. Он напомнил, что некоторые из этих стран сомневаются в оправданности этого шага.

«В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро. <…> Без поддержки Европы этот план не сработает», — указал колумнист, сославшись на источники среди официальных лиц.

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Он добавил, что в Соединенных Штатах находится только около 2% замороженных российских активов, большая же их часть — в Швейцарии и Бельгии.

О том, что Европа сомневается в целесообразности конфискации замороженных средств России, СМИ писали накануне. Отмечалось, что меру, помимо Германии, не поддержали Италия и Франция. В ЕС призвали тщательно изучить законность этой меры.